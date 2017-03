“No me interesa estar invicto, sino sacar puntos”: ‘Chepo’ de la Torre

José Manuel de la Torre se mostró tranquilo luego de la derrota que sufrió el Santos en casa de Pumas por 2-1, la que por cierto le quitó el invicto en el torneo y dijo que no le interesa eso sino seguir sumando y estar en los puestos de arriba.

“Fue muy claro todo el partido, sobre todo en el primer tiempo, no supimos hacer los goles, después terminas lamentándolo con la derrota. No me interesa el invicto, me interesa sacar puntos, ganarlos y eso nada más. De nada te sirve irte 17 fechas invicto y no calificar. Sabiendo que puedes perder y que los partidos son complicados, a lo que aspiras es sumar de a tres para tener la mayor cantidad de puntos y subir en la tabla general y ese es nuestro propósito”, afirmó el extécnico de la Selección Mexicana.

Sobre las lesiones que se suscitaron durante la fecha 9 por duras entradas, De la Torre dijo que eso no es culpa de la liga, sino de los mismos jugadores.

“Las jugadas fuertes dentro del futbol van a seguir existiendo, la liga no tiene absolutamente nada que ver, puede castigar pero la forma de jugar le corresponde directamente a los jugadores”, concluyó.