El León podría mudarse de estadio por problemas legales

El litigio entre el municipio y la familia Zermeño por los derechos del Estadio León continúa, por lo que la directiva de La Fiera, encabezada por Jesús Martínez Murguía, analizaría la posibilidad de mudarse de plaza si los Zermeño se quedan con el inmueble.

“Ahorita no puedo decir porque no está dentro de las posibilidades, pero está Irapuato, nos podemos ir a Aguascalientes. Esperemos que no llegue a eso porque no es en beneficio de una ciudad en la que el futbol es una parte fundamental. La confianza que tengo tanto en las autoridades municipales como estatales, es de que van a llegar a un arreglo”, indicó en entrevista a Récord.

El presidente de los Panzas Verdes reveló que no está en sus planes negociar con ningún miembro de la familia Zermeño.

“No podemos negociar con nadie más. Al final si nos quitan el estadio y nos tenemos que ir a jugar a otro ya será decisión del nuevo dueño. Yo no me voy a sentar a negociar con nadie, ni con el señor Zermeño ni con su familia. Tenemos un contrato y esperemos que se arregle”, agregó.

Pese a que el Club León es totalmente ajeno a la disputa que se realiza por el inmueble, el directivo confía en las autoridades para que se cumpla a cabalidad el contrato de arrendamiento que poseen y que aún está vigente.

“Estamos en medio de esta situación, tenemos un contrato de arrendamiento que fue por 10 años con el municipio y ellos son los que están peleando de manera legal su propiedad.

“Hubo gente que se aprovechó de un tema legal para tomar terrenos que no son suyos. Tenemos confianza en el municipio y en el gobernador”, apuntó.