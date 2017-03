En Atlas hay molestia por constantes errores arbitrales

Hay molestia en el Atlas, pues el equipo considera que no le han marcado cuatro penales. Esas fallas arbitrales frente a Chivas, Cruz Azul, León y Necaxa hacen que el plantel se sienta perjudicado. Y por eso, el lateral izquierdo Luis Reyes exige mayor atención de los silbantes para que no se repitan situaciones similares.

“Para nosotros no es normal. En el momento nos molesta que haya cuatro penales y no nos marquen ni uno. Pero no tenemos que preocuparnos por eso. Ellos (árbitros) deberán tomar sus precauciones para que no ocurran esos errores”, señaló el futbolista este martes.

“A nosotros no nos gusta hablar tanto del arbitraje, pero sí hay que comentar algo de eso. Hay algunos penales que no nos han marcado, pero tenemos que trabajar contra eso. El equipo mentalmente es fuerte y nos sabemos sobreponer a ese tipo de situaciones. La verdad estamos trabajando muy comprometidos todos juntos”, añadió.

Dijo también que los silbantes deben cuidar la integridad de los futbolistas. El fin de semana pasado Hirving Lozano, Isaac Brizuela y Renato Ibarra sufrieron lesiones graves. Estarán alejados de las canchas por un tiempo considerable. Sólo en una de esas faltas se sacó tarjeta roja. Más errores de los árbitros.

“Es algo complicado, algo triste que a nuestros compañeros de profesión les sucedan ese tipo de lesiones. No nos toca a nosotros como futbolistas, pero ellos tienen que analizar bien esas cosas para que no haya tantas lesiones de ese grado”, sentenció Luis Reyes.

LIGUILLA A COMO DÉ LUGAR

Hoy, el Atlas se encuentra en zona de calificación. Pero semanas atrás, el panorama era oscuro. Después de perder el Clásico Tapatío, las críticas llovieron al equipo. José Guadalupe Cruz se tambaleó en el puesto de técnico. Y el plantel reunió fuerza suficiente para salir adelante a partir de ese momento.

“Las críticas siempre van estar ahí. Tiene todo el derecho la gente de meter presión, criticar porque pagan un boleto y exigen resultados. Pero fue cuando el equipo más se unió y eso nos está sacando a flote. Tenemos una mentalidad ganadora y queremos Liguilla sí o sí al final del torneo”, aseveró Luis Reyes.

“Sabemos que no tenemos margen de error, porque si pierdes, estando en zona de Liguilla, puedes salir en cualquier momento. Lo que deseamos es semana a semana ir sumando. Esperemos sumar de tres el sábado frente a Pumas para mantenernos arriba. Lo importante no es sólo llegar ahí, sino mantenerte y escalar lugares”, agregó.

Atlas tiene una larga sequía de casi 66 años (se cumplen el 22 de abril próximo) sin conseguir un título de Liga. Pero en caso de calificar, la ilusión nadie se la quita. “La verdad el equipo está soñando en grande y queremos ganar un campeonato. Ya lo merece muchísimo el club y la gente”, concluyó Luis Reyes.