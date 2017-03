Cristante renunciaría al Toluca si procede una inhabilitación para Sambueza

En entrevista para el programa Los Capitanes de ESPN, el entrenador del Toluca Hernán Cristante dijo que en caso de proceder una inhabilitación para Rubens Sambueza por la falta que le cometió a Isaac Brizuela, él también se iría de los Diablos Rojos.

“Me tendría que hacer cargo de la situación, yo traje a Rubens, por ser un jugador del calibre de él y demás me tendría que ir yo también con él, literal, porque no lo puedo hacer menos, son cosas que yo las veo así, no sé si está bien lo que digo”, declaró al respecto.

Para el joven entrenador, a Sambueza se le juzga más por su pasado que por las faltas que pueda llegar a cometer e incluso confesó que desde que trabajan juntos, el veterano atacante ha demostrado total intención de superar el estigma con el que se le ha señalado.

“Me parece que el pasado lo condena a Rubens, es una realidad y nadie puede discutir nada, pero cuando uno tiene la posibilidad de traerlo acá habla con él, él se explica, quiere cambiar esa realidad, vino acá a jugar al futbol, disfrutar, aportar lo mejor que tiene y así lo ha demostrado en los partidos anteriores”, concluyó Cristante.