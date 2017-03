Moisés Muñoz niega haber financiado la manta que apareció en al Clásico Joven

En su columna llamada El Francotirador, el diario deportivo Récord aseguró que la manta con la imagen de Moisés Muñoz anotando el gol de la final del 2013 ante Cruz Azul fue financiada ¡por el propio Moi!

El portero de Jaguares de Chiapas no se quedó con los brazos cruzados y a través de su cuenta de twitter le dedicó unas líneas a la publicación tachándola de “falsa”.

“Cero y van dos @franco_record, hace un par de semanas inventaste que la MLS ya casi me había firmado para el Orlando City lo cuál es FALSO, ahora dices que le pagué a la afición americanista para sacar una manta en el partido contra Cruz Azul, obviamente en FALSO”, escribió el jugador.

“Si lo puse es porque tengo argumentos, si no, ya me hubieran corrido”, repondió el diario y finalmente Moi les exigió pruebas.

.@MoyMu23. Si lo puse es porque tengo argumentos, si no, ya me hubieran corrido. Como decimos entre colegas,el asesino no confiesa el crimen

