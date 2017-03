Margarita Zavala expresa apoyo a árbitros y recibe duras críticas

La precandidata a la Presidencia de la República Margarita Zavala recibió duras críticas tras opinar sobre el problema arbitral que está viviendo el futbol mexicano.

“Árbitros dignos como los de nuestro futbol se necesitan en los partidos políticos. Mi apoyo a la Huelga de árbitros”, escribió la esposa del expresidente Felipe Calderón en su cuenta oficial de twitter.

De inmediato los usuarios de la red social del pajarito comenzaron a responder:

@Mzavalagc no es huelga!!! No puede ser que uses tan a la ligera ese concepto, infórmate!

— daniellle (@andradebuho) March 12, 2017