“No tenemos pretexto para no ser campeones”: Alan Pulido

Es el día previo a la final de la Copa MX. El delantero del Guadalajara, Alan Pulido, asegura que no hay exceso de confianza por jugar frente a Morelia en casa. Se muestra ilusionado con la posibilidad de conquistar un título. Y es claro cuando sentencia: “No tenemos pretexto para no ser campeones”.

“Tenemos todo para salir campeones, pero ya depende de nosotros. No podemos salir relajados, ni confiarnos de la situación que está pasando Morelia en la Liga. No presiona el estar en casa. Al contrario, el equipo está tranquilo porque tendrá apoyo de toda la gente. No hay pretexto para no ser campeones. Saldremos con esa mentalidad ante un gran rival y no escatimaremos nada para buscar ese título”, explicó.

“No soy de usar la palabra ‘obligación’, pero sí es verdad que no tenemos pretexto para no ser campeones. Estamos con nuestra afición, en nuestra cancha. Confío en cada uno de mis compañeros, individualmente y el trabajo de equipo para que podamos hacer un gran partido y ser campeones”, añadió el atacante, durante el Día de Medios, previo a la Final de este miércoles en el Estadio Chivas.

CON UNA ESPINA CLAVADA

Pulido tiene una espina clavada por la Final pasada, perdida frente a Querétaro. “Para mí significa mucho porque en tan poco tiempo que he estado en Chivas, el torneo pasado ya llegaba a mi primera Final y quería ganarla. Todos los partidos siempre quiero ganarlos y más en una circunstancia así, con un campeonato en juego. Ahora hay una revancha para mí y voy a buscar el título”, aseveró.

El plantel rojiblanco sabe que el equipo no conquista un título jugando en casa desde 1997. Pero no se presiona. “No, la verdad soy una persona que trata de vivir el presente. El pasado queda atrás y simplemente recordar que somos privilegiados por jugar este partido después de tanto tiempo. Tenemos todo para hacer historia. Queremos marcar historia en la institución porque va a ser recordado siempre. Tenemos un lindo panorama para poder quedar marcados”, afirmó Alan Pulido.

Finalmente, aseguró que Guadalajara no le resta valor a este trofeo. “Para mí vale mucho. Es un campeonato. Se lo puedes preguntar a cualquiera: todo quisieran un título. Ninguno te va decir que no. Vamos a tratar de darle la importancia que siempre se le ha dado a los dos torneos. Por algo se llegó a al Final y por algo el equipo está peleando un título. Estamos muy contentos de pelear por este campeonato”, concluyó Alan Pulido.

