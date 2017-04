A “Lupillo” Castañeda le pareció una burla el ritual de la bruja Zulema

El ex defensor y uno de los símbolos de La Máquina de Cruz Azul, Guadalupe Castañeda, habló previo al duelo ante Chivas en la CDMX y ahí tocó el tema del “exorcismo” que hizo a mitad de semana la Bruja Zulema.

“Yo creo que esta persona, esta bruja como ella se hace llamar y se dice, lejos de hacerle un beneficio a Cruz Azul, le perjudica, es más como una burla de esa persona”, afirmó el Lupillo.

Sobre el anuncio a mitad de semana de que Cruz Azul volvería a jugar al Estadio Azteca, Castañeda lo aprueba, pero recordó que el Azul siempre estaba lleno cuando en momentos importantes.

“Es benéfico, pero Cruz Azul siempre que clasificó, a mí me tocó jugar contra ellos en liguilla y siempre estaba lleno. Cuando estuve acá, también estaba lleno y con afición de Cruz Azul”.

Guadalupe Castañeda, atribuyó el mal momento de La Máquina y la sequía de títulos a que los integrantes del primer equipo cargan con la presión que no les corresponde.

“De repente lo ves con todo el entusiasmo de jugar bien y de repente se viene a la baja. No hay tanta explicación, más que deduzco que la presión ha sido muy grande para algunos jugadores, no porque no tengan la capacidad, pero han cargado con casi 20 años de sequía. No se debe de agarrar tanta presión, la playera de Cruz Azul pesa mucho. El jugador solo debe de preocuparse por ganar este partido, no del pasado”, comentó.

Con información de ESPN

