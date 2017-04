Mi filosofía quedó en segundo término para mí: La Volpe

Negó la muerte del Lavolpismo, pero aceptó una pausa del mismo. Ricardo La Volpe hoy tiene claro que en América debe priorizar los resultados por encima del funcionamiento y señaló que mantendrá el estilo que hoy tienen las Águilas, en el que el orden defensivo es más importante.

En entrevista con la cadena TDN, el timonel argentino expresó que su llegada al América se dio por una urgencia, misma a la que tenía que darle solución inmediata y, por la cual, hoy la filosofía que lo ha caracterizado ha quedado de lado.

“Ni loco”, respondió sobre la muerte del Lavolpismo aunque añadió: “Mi filosofía hoy quedó en segundo término para mí”.

“Sí me siento mal, pero te la cambio ¿pierdo?, pierdo y me matan. Te llaman por una situación mala, tienes que dar una solución como sea, no puedo seguir perdiendo. Tenía una bomba de tiempo y tenía que sacar los resultados a como diera lugar”, expresó sobre los cuestionamientos al estilo de juego que hoy tiene América.

Sin embargo, La Volpe señaló que el cambio de filosofía que ha tenido se debe en gran parte a las lesiones que ha sufrido el equipo y por las cuales ha tenido que improvisar sobre el camino del torneo.

“¿Con quién reemplazo a Renato? Por eso jugué con un chico de 16 años. Los jugadores me tienen que ayudar, es un sistema de juego.

“No es el equipo que la afición quiere, quiere que gane por tres goles, mis jugadores lo quieren, yo quiero. Hoy tomó determinaciones que si voy a la almohada digo: ‘uff todo lo que dije se está viniendo abajo’”, puntualizó.