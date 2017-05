"Tal vez salí de América por falta de comunicación": Ricardo Peláez

En la emisión de Grupo Imagen el ex directivo de las Águilas confesó que sostuvo una charla con Yon de Luisa donde le informó que se iría al final del Torneo Clausura 2017, pero haberlo anunciado ante los medios de comunicación pudo ser lo que molestó a los altos mandos de la institución y a José Romano, quien se encarga de la parte operativa del club capitalino.

“Tal vez fue una falta de comunicación. Si yo me hubiera tomado un café con Emilio Azcárraga no estaríamos así. Pero yo hablé con Yon de Luisa y a lo mejor sí subió de tono la charla, pero yo me voy muy agradecido con el América y con Televisa porque llevo 30 años trabajando ahí”, indicó.

“Si ya no iba a estar en el consejo directivo ya no tenía caso seguir. Me dijeron que ya no me presentara a la junta del consejo del 7 de mayo. Pero no tengo más que palabras de agradecimiento. Ya no tuve oportunidad de despedirme de los jugadores ni de la gente que trabaja en el club, pero les agradezco todo lo que hicieron estos años”, abundó Peláez,

Agradeció la oportunidad de estar casi seis años en el cuadro azulcrema, además destacó la labor conjunta con jugadores y cuerpo técnico encabezado con Ricardo La Volpe, de quién dijo: “Corroboré que es un gran técnico”.

“Solo quiero agradecerles a los jugadores por todas las decisiones que tomamos juntos, que los quiero mucho y que vamos a ser campeones”, concluyó Peláez.