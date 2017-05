Bueno pone en duda rendimiento de Pumas y Rayados en duelos por el descenso

Sergio Bueno, director técnico de Jaguares, equipo que descendió este fin de semana a la Liga de Ascenso tras colocarse en el sótano del cociente de la Liga MX, señaló que no busca entrar en especulaciones, pero cree que existieron partidos importantes donde equipos “grandes” no jugaron al 100%.

“Increíble que en este cierre del campeonato dos equipos que habían mostrado una gran fortaleza y un gran nivel futbolístico se hayan desinflado en la parte última del torneo y hayan sacado resultados adversos como es el caso de Pumas y Monterrey. Estos resultados insolutos en el futbol aparecen, yo no quiero entrar en el terreno de la especulación, pero si son resultados que yo creo en el papel no estaban como para que se escribieran de esa forma, no nada más el de Monterrey con Veracruz y ahora con Morelia, sino Pumas Veracruz y Monarcas, Pumas también”, aseguró el estratega Sergio Bueno.

Pese a las declaraciones tras finalizar el encuentro ante Atlas, donde los de la Selva vencieron 1-0 a los tapatíos, Bueno aceptó toda la responsabilidad.

“Desgraciadamente el nivel del agua llegó a esa altura donde ya no dependía de nosotros. Dejamos pasar muchísimas oportunidades durante el torneo”, concluyó.

