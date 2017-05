México sigue cumpliendo sueños en Wings For Life

La tercera edición en México de la carrera benéfica global contó con más de 2 mil 500 corredores. El mexicano Roberto Meier y la sueca Frida Södermark fueron los ganadores en sus respectivas categorías en la edición nacional, realizada en Guadalajara y Zapopan. En 2017, los campeones locales subieron sus marcas en 10km comparado con los resultados de los ganadores mexicanos de 2016.

Con una participación récord de más de 2 mil 500 participantes, la tercera edición de la carrera global Wings For Life World Run en México se llevó a cabo este domingo 7 de mayo en Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Los grandes campeones de esta edición a nivel nacional fueron el mexicano Roberto Meier, con 68.14km, y la sueca Frida Södermark, con 47.5km. La meta, el catcher car, fue conducido por Rafa Márquez.

Globalmente, el también sueco Aron Anderson fue coronado ganador mundial en la categoría varonil con la marca de 92.14km. Detalle: Aron logró tal hazaña en silla de ruedas. La corredora polaca Dominika Stelmach fue la ganadora de la categoría femenil con la marca de 68.21km.

La carrera sirvió para que los atletas mexicanos superaran las metas del año pasado. Meier, originario de Guadalajara y ganador este año, alcanzó una marca final 9km superior a Gabriel Morfin, campeón varonil de la edición local 2016 con 59 km.

Los buenos resultados también ocurrieron en la categoría femenil. Frida Södermark probó que es una super campeona pues se coronó ganadora de esta edición en México, tras recorrer 47.6 kilómetros, repitiendo así sus victorias consecutivas en Wings for Life World Run en Chile (2016) y Suecia (2015). En segundo lugar de esta categoría en México está Alex Roudayna, atleta de obstáculos conocida como Chikorita. Ella fue la mejor mexicana colocada con 40 kilómetros recorridos, marca superior a Rosalva Gudiño, ganadora femenil en México 2016 con un total de 37.5 km. En esta edición de Wings for Life World Run, Gudiño escogió Dubai como destino.

Media hora tras el arranque, que se dio frente a Plaza Andares a las 6:00hrs, arrancó el catcher car conducido por el jugador del Atlas y capitán de la Selección Mexicana Rafa Márquez, quien también se encargó de motivar a los corredores mientras los perseguía.

“Me sentí un poco mal porque alcanzaba a todos por más que les gritara que avanzaran”, comentó Márquez tras el término de la carrera. “Espero que todos la hayan pasado muy bien. Siento mucho cariño por esta causa, porque es para ayudar a los que lo necesitan, es una causa muy noble”. Márquez es reconocido por el trabajo social que desempeña en la fundación que lleva su nombre y apoya a niños de escasos recursos a través del deporte.

Sobre Wings for Life World Run

Cada año, la carrera Wings For Life World Run se lleva a cabo simultáneamente en distintas ciudades del mundo, todas el mismo día, el mismo horario con un único objetivo: recaudar fondos para la Fundación Wings For Life. Con un formato único, los participantes son estimulados a correr lo máximo que pueden, pues no hay meta de llegada en la carrera. El reto en el evento es no dejar alcanzarse por el catcher car, un vehículo que sale media hora después de los pelotones; gana la carrera el último corredor a ser rebasado por el catcher car. Desde su lanzamiento en 2014, Wings For Life World Run ha contado con más de 280,000 personas de 193 nacionalidades diferentes y se ha llevado a cabo en 38 países en los seis continentes. En total, se ha recaudado €13.8 millones de euros en más de 2,8 millones de kilómetros corridos.







