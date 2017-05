“¡Somos los dueños de la ciudad!”: André-Pierre Gignac

Buenas tardes raza , con los cracks #Alvarez @nicoalvarezd10 , estamos en semi-finales, somos los dueños de la ciudad 🖐🏻 festejo tattoo ( casco guerrero + ojos de 👸🏻)

