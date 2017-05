“Algunos pasan con muy poco”: Hernán Cristante

El técnico del Toluca, Hernán Cristante, lamentó que su equipo haya quedado fuera de la Liguilla por el título del Torneo Clausura 2017. Tras igualar 2-2 en el global frente a Chivas, la mejor posición en la tabla del conjunto rojiblanco dejó fuera a los Diablos Rojos. El estratega aseguró que “algunos pasan con muy poco”.

“Duele quedar fuera de una final, pero no tengo nada que reprochar. El primer tiempo tratamos de jugar, pero el equipo no se encontraba. En el segundo quisimos llegar por los costados, se intentó, se empató y bueno, el resultado dentro de todo es justo. Nos faltó generar más opciones. Ellos cerraron bien los espacios, nosotros no estuvimos precisos y ni modo a otra historia”, señaló.

Aseguró que su equipo hizo el máximo esfuerzo. “No, de poco no murió el Toluca. Vi a los chicos entregados, pero no estuvimos finos, tiramos centros por tirar. De poco no nos morimos… algunos pasan con poco, eso es distinto”, sentenció el entregador argentino.

“No tuvimos un buen cierre de torneo, pero no tenemos excusa. El equipo siguió remando de buena manera, hoy me siento tranquilo porque más allá de los errores, aciertos, equivocaciones personales del equipo, los chicos dejaron todo. Nos alcanzó a hasta esto y dejaron el corazón en la cancha”, agregó.

Reconoció su malestar por quedar fuera de la pelea en el semestre que Toluca celebra sus 100 años de vida. “Siempre me pasó lo mismo, de jugador también, cada vez que quedas fuera de una Liguilla sientes que es un fracaso. Pero me abrazo al fracaso, le doy las gracias y lo dejo ir. Yo continúo. Ese es mi sentimiento”, aseveró Hernán Cristante.

MENSAJE A SINHA

Finalmente, aplaudió la labor de Antonio Naelson “Sinha”, quien ha jugado ante Chivas el último partido de su carrera. “Cuando terminó el partido, lo esperé, lo abracé y le dije que era un grande. Le di las gracias porque ‘Sinha’ le dio mucho más a este futbol y a mí en lo personal que mucha gente”, concluyó el estratega.

