Ex jugador de la Liga de Ascenso MX arremete contra técnico por extorsión

El delantero chileno Francisco Pizarro acusó al director deportivo del Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y al entrenador de ese club de la Liga de Ascenso mexicana de querer extorsionarle para poder jugar a comienzos de este año.

Pizarro, quien jugó el Torneo Clausura 2017, de enero a mayo de este año, acusó al director deportivo Moisés Britos y al entrenador Omar Ramírez de pedirle el 50 por ciento de su salario para poder jugar en el equipo.

‘Al llegar a México iba muy ilusionado y se presentó la ocasión en la que Britos me dice que le tengo que dar el 50 % de mi salario por la temporada, lo cual encontré injusto y muy desagradable’, declaró el jugador de 28 años en un vídeo que publicó en una cuenta de Twitter.

‘Desde ese momento la situación se puso un poco tensa y no fue lo que esperaba a nivel personal, el trato de ellos hacia mí, así que me vine desilusionado porque tanto Ramírez como Britos me querían robar mi dinero’, declaró el exjugador de la Universidad Católica y el O'Higgins.

Pizarro afirmó que Britos y Ramírez fueron los encargados de llevarle a México, y que de la situación irregular informó al rector de la UAEM, Jorge Olvera.

Dijo que Olvera le respondió que ‘estaba al tanto de la situación, pero en su momento no hizo nada.

Por fin- sin miedo, con nombres y apellidos. A ver si salen otros y denuncian a los Directores Deportivos y Técnicos que abusan del poder y explotan a jugadores de fútbol. ¿Que dice @PotrosUAEMFC , la federacion y el supuesto sindicato?. Que den la cara y defiendan al jugador. pic.twitter.com/AJTC6eDQBn — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 26, 2017

