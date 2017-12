'Monterrey vs Tigres es una final muy peligrosa': Joahan Rodríguez

Para el ex mundialista mexicano Joahan Rodríguez, la final que está a punto de disputarse entre Monterrey y Tigres es “peligrosa” por la intensidad con que las aficiones de ambas escuadras viven los partidos cada que se enfrentan.

"Esta vez el futbol fue justo, los dos equipos tienen un gran potencial, grandes jugadores, entrenadores, aficiones que para mi son de las mejores junto con la de Torreón. Es una final muy peligrosa porque quien pierda estará complicado para la afición, hay que recordar como se pone la gente con un partido de esa importancia, va a ser muy peligrosa y hay que tener mucha precaución”, afirmó el también ex jugador de equipos como Cruz Azul y Santos.

Fuera de eso, el “Gemelo Rodríguez” vaticina una final con muchos goles pues tanto Rayados como universitarios cuentan con planteles muy vivos al ataque. “Creo que va a ser una final de muchos goles, va a estar muy bueno”.

Para Joahan ya es tiempo de colocar a una de estas dos escuadras, si no es que a las dos, como de los llamados “grandes” del futbol mexicano.

“Para mí Monterrey y Tigres son equipos muy grandes y lo han demostrado durante muchos años, a la mejor empezaron muy tarde porque antes no eran tan famosos pero la verdad son equipos grandes. Yo por ejemplo fui parte de un equipo grande y lo he comentado, me da mucha tristeza que Cruz azul ya no lo sea. Yo lo quitaría de esa lista y metería a Pachuca, Monterrey, Tigres, equipos que han hecho una gran historia en estos últimos años”.

Finalmente, Joahan dio su pronóstico sobre este Clásico Regio: “Me inclinaría un poquito por los Rayados”.

