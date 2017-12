Marc Crosas habla sobre accidente de la camioneta

El actual jugador de Tampico Madero, Marc Crosas, habló sobre el accidente que no tuvo dentro de la camioneta que fue encontrada abandonada y accidentada sobre bulevar Torreón, Matamoros, donde se descubrió una identificación con el nombre y rostro del español.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el ibérico mandó un mensaje a sus seguidores, pero en especial a los medios de comunicación que él considera 'amarillistas', por el tipo de nota que sacaron sobre el tema.

'Siento arruinar sus encabezados y fotos amarillentas', comenzó. 'Desde el miércoles estoy trabajando en Monterrey. La camioneta está a mi nombre, pero obviamente no la iba conduciendo yo', fueron las impresiones de Crosas, después de leer, ver y escuchar noticias sobre lo ocurrido.

Al final, el ex jugador de Cruz Azul agradeció que no haya pasado nada y mucho menos que existiera alguna pérdida humana. 'Afortunadamente no hubo lesionados y los trámites ya se están llevando a cabo, por si tenían el pendiente'.

