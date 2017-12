Chivas femenil quiere empezar el próximo torneo de cero

El campeón de la Liga MX Femenil tiene los pies en la tierra. Chivas se encuentra en pretemporada. Su idea para el próximo semestre es refrendar la corona obtenida el 24 de noviembre pasado. Para lograrlo, debe olvidar el ciclo anterior. Enfocarse en lo que viene. Y empezar de cero.

Esa es la percepción que tiene la defensa central, Priscila Padilla. La zaguera rojiblanca tiene claras las metas, tanto individuales como colectivas, para el próximo torneo. En el Apertura 2017, pocos esperaban que el Guadalajara trascendiera. Pero para el Clausura 2018, Chivas será el rival a vencer, pues se trata del actual campeón.

“Personalmente, mantener los pies en la tierra. Debemos saber que se tiene que seguir trabajando, porque aún hay muchas cosas por mejorar. Y en equipo, todas sabemos que no podemos seguir con la mentalidad del ciclo anterior. Entonces, creo que todas debemos tener la mentalidad de empezar de cero, buscarnos un lugar como lo hicimos antes. Luchar todas a la par es lo que nos va a dar los resultados”, explicó la joven defensora.

El triunfo por 3-0 sobre Pachuca (3-2 global) quedará grabado para siempre. Pero ya es historia. Chivas femenil sabe que no puede vivir de eso. “Todas tenemos el mismo objetivo que es seguir sumando. Debemos empezar de cero porque tenemos que cerrar ciclos. Otra vez tendremos el objetivo de calificar y así poder buscar otro campeonato”, sentenció.

Finalmente, detalló lo pesada que ha sido la pretemporada. Aunque la peor parte, ya quedó atrás. “Yo creo que al inicio sí nos costó, estábamos sin ritmo, pero al paso de los días he estado mejorando físicamente. Ahorita me siento muy bien, los días pesados ya pasaron. Ahorita las cargas no son tantas, entonces me siento bien y voy al parejo del grupo”, concluyó Priscila Padilla.

