West Ham 'trollea' al Cruz Azul en redes y provoca la ira de sus aficionados

El West Ham United, donde milita el mexicano Javier “Chicharito” Hernández, sufrió un gol de último minuto con el que el Bournemouth le empató el marcador 3-3 en la jornada del “Boxing Day” de la Liga Premier.

Al finalizar el encuentro, en la cuenta de twitter en español de los “Hammers” apareció un mensaje donde se quejan amargamente del arbitraje en el juego.

De inmediato un seguidor les respondió que “Eran el Cruz Azul de Inglaterra”. Al parecer al West Ham no le gustó la comparación y contestó: “Al Cruz Azul no lo perjudican los árbitros”, haciendo alusión que si pierde, es por ellos mismos.

Otro seguidor les preguntó si conocían a Cruz Azul y la cuenta respondió: “¡Su fama es internacional!”

Dicha respuesta no gustó para nada a la afición celeste que de inmediato comenzó a responder con insultos dicho comentario.

Y están seguros que no los perjudicó el árbitro en finales? Vs Toluca ? Vs América?

Ante la ola de comentarios de repudio, en la misma cuenta apareció otro mensaje minutos después donde se disculpan por lo escrito y aclararon que su intención no era la de ofender.

Me parece de muy mal gusto ,eres una mierda @WestHamEspanol como pasarla bien a costa de burlarse de otro club? No son muy grandes que digamos pendejos .y no soy del Cruz azul pero este tipo de cosas me cagan

— kike caceres (@encado_16) December 26, 2017