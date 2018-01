León bromea y genera incertidumbre por el posible fichaje de Landon Donovan

El León “la está haciendo de emoción” respecto a la posible llegada del estadounidense Landon Donovan a sus filas.

Y es que trascendió que el cuadro del Bajío está interesado en los servicios del mediocampista quien saldría del retiro.

Y ante la zozobra, los encargados de las redes sociales del club felino, decidieron bromear con todos aquellos medios de comunicación y periodistas deportivos que han comentado el tema.

Mira:

Are you kidding me? 🤔 https://t.co/Ga4gnwxWLD

— Club León (@clubleonfc) January 10, 2018