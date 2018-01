Un jugador de Chivas está bajo de nivel, ¿de quién se trata?

Chivas no tiene los mejores números y en gran medida se debe al bajo nivel de algunos de sus jugadores. Uno en particular ha visto disminuido su rendimiento desde el semestre pasado. En la zona de medio campo se resiente el que ahora no aporte lo mismo que tiempo atrás. Pero el técnico Matías Almeya le tendrá paciencia, pues no le queda de otra.

El plantel de Chivas es corto y no hay quien pueda sustituirlo de forma confiable. Por eso, se mantendrá como titular en espera de que a la brevedad vuelva a brillar como antes. Se trata de Orbelín Pineda, el futbolista que deslumbró cuando llegó al Rebaño Sagrado, pero que ha venido a la baja.

“Por ahí, Orbelín desde el semestre pasado, como varios, había bajado el rendimiento que uno espera. Pero está levantando de a poco, cuando saco a Orbelín es porque necesito un cambio ofensivo, retrasos a Pizarro para poner un delantero más. Orbelín no es una contención de pararse delante de la defensa”, explicó el propio técnico de Chivas.

“Como tengo dos contenciones, uno con más llegada que es él, la opción cuando vas por un resultado es un cambio ofensivo. Así, decido dejar el otro contención, por eso fue el cambio contra Cruz Azul. Pero Orbelín ese día lo hizo bien, se equivocó muy poco y esta dentro de lo normal de errores que puede cometer un mediocampista. Está volviendo a tener dinámica, el uno a uno que nos tenía acostumbrados y de a poco nos mostrará el nivel que tuvo”, señaló el estratega.

A pesar del bajo rendimiento que ha tenido en tiempos recientes, Orbelín Pineda se mantendrá en el cuadro titular. El técnico de Chivas, Matías Almeyda, lo sostendrá en espera de que recupere su nivel. “Sí hay paciencia porque el plantel está muy reducido, muy corto. Hay que sacarle lo mejor, dando confianza, mostrándole dónde puede mejorar. Va creciendo y en definitiva creo que va a terminar bien”, sentenció.

