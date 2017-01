FOTO: El ostentoso anillo de compromiso que le dio Alberto del Río a Paige

La relación entre los luchadores Paige y el Patrón Alberto, está consolidada. Este lunes, la luchadora mostró la sortija de compromiso que le dio el mexicano.

En octubre, después de una lucha del nacido en San Luis Potosí, la gladiadora inglesa ingresó al ring para proponerle matrimonio, a lo que Alberto accedió.

Ahora el compromiso está sellado con la sortija que el Patrón le entregó a su ahora prometida y que ésta presumió en redes sociales.

La relación entre ambos luchadores se dio mientras ambos pertenecían a WWE. Alberto salió de la empresa en septiembre del año pasado, mientras que Paige sigue con contrato, pero ha estado fuera de acción por dos suspensiones y una lesión.

Look at itttttt!!!! He did it right back. 😍😍😍😍😍 love of my life!!! @VivaDelRio luckiest girl alive!! #BrassKnuckle pic.twitter.com/3XfmU9b90X

— PAIGE (@RealPaigeWWE) January 2, 2017