Adrián González celebró su millón de seguidores en twitter con peculiar video

El pelotero mexicano, Adrián González, celebró un millón de seguidores en Twitter de forma peculiar, luego de romper una piñata en forma de pelota de beisbol con un tremendo toletazo.

“Gracias por llegar a un millón de seguidores, aprecio a cada uno de ustedes, gracias”, escribió el Titán en su red social.

El mexicano se prepara para encarar los entrenamientos de primavera con los Dodgers, pero antes, vacacionó en Big Bear, California al lado de su familia en Año Nuevo.

Thanks for getting me to 1 Million followers, appreciate every single one of you! #ThankYou pic.twitter.com/JWCx70pWFQ

— Adrián González (@Adrian_ElTitan) January 3, 2017