Hijo de Santiago Creel correrá las 24 horas de Daytona

El piloto mexicano Santiago Creel Garza, ha confirmado su participación en la edición 55 de las 24 Horas de Daytona, a celebrarse el 28 y 29 de enero próximos, en el Daytona International Speedway. El mexicano competirá a bordo de un Porsche 911 GT3 R del equipo TRG-PORSCHE con quien también estuvo el año pasado. Para ello, estará este fin de semana probando y ajustando lo necesario en el Roar Before the 24H. Creel hará equipo con el también piloto mexicano Pablo Sánchez López, con quien ya ha compartido el volante en anteriores ocasiones. Sánchez, de amplia experiencia en el automovilismo internacional, será un apoyo importante para Creel en esta nueva aventura. Junto a los dos mexicanos también estarán a bordo del Porsche 911 GT3 R, el piloto oficial de Porsche, el alemán Wolf Henzler, y el ex piloto de Champ Car, el belga Jay Helen.