Odell Beckham Jr. presume máscara de luchador con el logotipo del ¡Cruz Azul!

El estelar receptor de los Gigantes de Nueva York Odell Beckham Jr. llamó la atención de la prensa que cubrió el entrenamiento del equipo, al traer puesta una máscara del luchador Rey Mysterio Jr., pero hay algo más, las prenda tiene al frente el logotipo ¡del Cruz Azul!

Al parecer el jugador desconoce que ese equipo del futbol mexicano tiene una severa malaria que no le ha permitido conseguir títulos en ¡19 años! porque de lo contrario dudamos que se la hubiera puesto a unos cuantos días de enfrentar a los Packers en los playoffs de la NFL.

Así que si el domingo los Gigantes salen derrotados del Lambeau Field sabremos la causa.

Odell Beckham Jr. in the Luchador mask. Just chilling. pic.twitter.com/xidHpjC4SG

— Jordan Raanan (@JordanRaanan) January 5, 2017