Confirman fecha y sede para Wrestlemania 34

Después de los reportes filtrados de la sede del evento magno de WWE, la compañía hizo oficial que New Orleans recibirá Wrestrlemania 34 en 2018.

El Superdome de New Orleans volverá a recibir la vitrina de los inmortales después de haber recibido en 2012 Wrestlemania XXX, evento quedó marcado en la historia por la caida de la racha del Undertaker ante Brock Lesnar.

El 8 de abril del 2018 será la edición 34 del evento más importante de la empresa de la familia McMahon.

Este lunes hizo oficial la sede y el próximo martes realizará una conferencia de prensa desde New Orleans para dar más detalles.

As first announced by @NOLAnews, @WrestleMania 34 will emanate from the @MBSuperdome in New Orleans! https://t.co/S8BsOzS75e pic.twitter.com/KOmg76GmIu

