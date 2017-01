Dimes y diretes entre Julio César Chávez Jr. y Canelo Álvarez, pero nada concreto

Los dimes y diretes entre Julio César Chávez Jr. y Saúl “Canelo” Álvarez continúan en torno a una posible pelea entre ambos en mayo próximo, pero lo cierto es que no hay nada de definido hasta el momento y todo se ha basado en rumores.

Este día fue el Junior quien lanzó primero la piedra al escribir: “Solo estoy esperando a que me manden el contrato para pelear, no me lo han hecho llegar. Yo dije si a todo”.

“Canelo” no se quedó callado: “No dejes que te traten como a un niño, el contrato lo tiene tu gente desde ayer, fírmalo y que se haga la pelea”.

Y Julito siguió: “La gente sabe que no es justo lo que intentaste hacer con otro peleador que no quisiste pelear con él, hay que tener humildad Canelo”.

Ya no hubo respuesta de Álvarez, pero sí de su promotor Óscar de la Hoya quien le pidió al “Hijo de la Leyenda” que dejara de tuitear mentiras.

“Junior, para de tuitear mentiras. Te dimos la gran oportunidad. Tu mánager tiene el contrato. Fírmalo y habrá pelea el 6 de mayo”.

Pero lo que la afición realmente quiere saber es si habrá pelea o no.

