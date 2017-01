Suns vs Mavericks inician festejos por los 25 años de NBA en México

La visita de equipos NBA a México ya se ha hecho una costumbre y este 2017 no iba a ser la excepción puesto que se cumplen 25 años de la primera vez que dos escuadras de esa liga jugaron en suelo azteca (Rockets vs Mavericks en 1992).

Y qué mejor manera de celebrar que con dos juegos de temporada regular que se estarán llevando a cabo a partir de este jueves cuando los Phoenix Suns, que fungirán como locales en la CDMX, reciban a los Dallas Mavericks y luego el sábado enfrenten a los San Antonio Spurs.

“Es un paso importante para la NBA el hecho de que haya regularidad en un país como México, que sea parte de su plan el hecho de agendar estos partidos y en este caso celebrar un par de partidos de temporada regular. Con esto se demuestra de que México y la Ciudad de México es una gran plaza del basquetbol y que hay una gran afición conocedora de este deporte”, mencionó en entrevista para Publisport el narrador de la cadena ESPN, Álvaro Martín.

Agregó que la cancha de la Arena Ciudad de México “está tremenda” y lista para recibir a equipos de una liga poderosa como lo es la NBA.

“La cancha está tremenda, la Arena Ciudad de México es muy bonita, varios equipos de la NBA envidiarían tener una cancha como esa, creo que tendremos un par de partidos muy buenos.

Si bien es cierto que los Suns y Mavericks ocupan los últimos lugares en la Conferencia Oeste, se trata de dos equipos tradicionales que ya han pisado suelo azteca y qué decir de los Spurs de San Antonio, a quienes tal parece que les gusta jugar en México.

“Dallas y Phoenix están en una encrucijada ya que son los coleros en la Conferencia Oeste pero creo que en la segunda mitad de la temporada pueden mejorar; en el caso de San Antonio, ellos están peleando siempre arriba y es una buena oportunidad de acercarse a los Warriors”, opinó Martin.

Y el coach Morales agregó: “Dallas tiene la esperanza de ir mejorando, durante esta temporada ha tenido muy mala suerte con las lesiones entonces según van integrándose jugadores como JJ Barea y Dirk Nowitzki el equipo puede recuperarse en la segunda mitad de la campaña”.

Finalmente, ambos comentaristas resaltaron el hecho de la Ciudad de México se ha convertido en un lugar ideal para organizar este tipo de eventos, no solo de NBA, sino de otras ligas.

“Ciudad de México es una ciudad cosmopolita, compleja, que tiene mucho que ofrecer y el hecho de que estos partidos sean rutinarios es muy importante a nivel jugadores, entrenadores porque ellos comienzan a disfrutarlo y cada año vienen con gusto”, mencionó Álvaro.

El primer juego del calendario entre Phoenix y Dallas se llevará a cabo este jueves a las 21:00 hrs. y el sábado, en punto de las 17:00 hrs., recibirán a los Spurs. Todavía hay boletos a la venta.

Nba global games in Mexico City! Who is coming to the game mañana??? See you there

— Dirk Nowitzki (@swish41) January 11, 2017