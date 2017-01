A Adrián González no le gustó la salida de Chargers de San Diego pese a que los tendrá más cerca

Uno de los grandes aficionados de los Cargadores es el beisbolista mexicano Adrián González, quien mostró su descontento tras darse a conocer que el equipo de sus amores de la NFL deja San Diego.

Y aunque ahora los tendrá más cerca pues él vive y juega para los Dodgers de Los Ángeles, no le gustó del todo que se mudaran.

“Aunque estoy en Los Ángeles, no estoy muy emocionado por el traslado de los Chargers. Seguiré siendo un gran aficionado de los Cargadores”, escribió en su cuenta de twitter “El Titán”.

Even though I am in LA, I am not very excited for today's news about @Chargers relocating. I'll still be a chargers fan though. #GoBolts pic.twitter.com/4bQ6FX55jz

— Adrián González (@Adrian_ElTitan) January 12, 2017