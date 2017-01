Chargers revelan su nuevo logo pero son “trolleados” por el parecido al de Dodgers

Los Cargadores hicieron oficial su mudanza de la ciudad de San Diego a Los Ángeles para la próxima temporada y han decidido cambiar todo, hasta su logotipo el cual ya luce en sus cuentas oficiales de redes sociales.

“La nueva marca e imagen de ‘LA’ es parte de una campaña de identificación llamada “Pelea por L.A.” destinada a transmitir el compromiso de la familia Spanos y toda la organización de los Chargers para, de esa manera, ganar el respeto y lealtad de los aficionados al futbol en Los Ángeles”, escribió el equipo en un comunicado de prensa.

Sin embargo, los usuarios de twitter vieron el nuevo lobo del equipo muy parecido al de los Dodgers de Los Ángeles del béisbol, por lo que las críticas no se hicieron esperar:

Es lindo ver cómo los #Chargers solitos demostraron lo q son ,con su nuevo logo pirateado "Losers" pic.twitter.com/G9kTLdMtkn — Omar Rogue (@iqrogue) January 12, 2017

Tampa Bay Lightning Logo (Hockey) vs Los Angales Chargers logo ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/YOP0WdcAIl — NFL Update (@MySportsUpdate) January 12, 2017

Wow cool it looks like the @Dodgers have released a new logo too pic.twitter.com/3Y6gptzXxB — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) January 12, 2017