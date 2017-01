Daniella Chavez revela la verdad sobre supuesto amorío con Cristiano

La bella chilena, Daniella Chavez, habló sobre lo que hasta hoy era un misterio, la supuesta relación que sostuvo con Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, “chisme” que la llevó a que varios medio internaciones la conocieran y su imagen saltara al “otro lado del charco”.

En una entrevista a “Glamorama” de Chile, la modelo platicó por primera vez abiertamente sobre lo que pasó con el astro portugués:

Se ha hablado que incluso ha estado con figuras como Cristiano Ronaldo, por ejemplo. ¿Todo eso son mentiras, inventos?

“A Cristiano lo conozco, pero nunca tuve nada con él. He compartido los mismos lugares y espacios. Pero es como una simple fantasía. Y eso yo jamás lo ventilé. Salí trasquilada por unos mails que Cristiano envió y en ellos estaba mi nombre. Pero ahí ya se enredó todo”

¿Qué mails?

“Si tú vez los portales en España y Portugal, dicen cómo fue todo. Y después se enredó. Irina (Shaik, la súper modelo Victoria’s Secret que fue novia de Ronaldo) entró al mail de Cristiano y mandó al diario de Portugal todos los mails con los cuales eran las chicas que a ella la engañaba. Y en esos mails estaba el mío. Pero más que eso, nada”

Esa polémica la llevó a ganar fama mundial.

“¡Sí! Me escribieron de todas partes del mundo. Y me querían pagar por ir a programas. Pero yo nunca acepté nada no había nada que contar. Solo lo conozco y eso. Me llamaron de España, México, Inglaterra, Italia, Portugal, hasta de China”

Lo que pasó con el tema de Cristiano Ronaldo la ayudó a ser más conocida en el mundo.

“Sí, además justo había sido elegida Novia de la Copa América y se dio todo junto. Ahora me conocen mucho afuera. Me sorprende cuando hacen notas mías afuera. Y aún no lo creo. Salir en The Sun, Daily Mirror, en GQ”

