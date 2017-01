Julio César Chávez Jr. dedica emotiva carta a afición mexicana

Julio César Chávez Jr. está muy activo en las redes sociales desde que se anunció la tan esperada pelea ante Saúl “Canelo” Álvarez el próximo 6 de mayo.

Este día publicó una emotiva carta dedicada a la afición mexicana que estará atenta a lo que pasará entre los dos guerreros mexicanos y prometió una victoria sobre el tapatío:

“Hoy a mis 30 años acepto un nuevo reto en mi carrera, me veo y me siento diferente, me siento un hombre pleno, padre de familia, enamorado de este deporte, que supo dejar en el pasado actitudes inmaduras que amenazaron mi carrera, y como buen sinaloense y mexicano supe salir adelante y darle la vuelta a la página”, dice uno de los extractos de la misiva.

Y finalizó con este contundente mensaje:

“Que si el de enfrente se va a llevar la bolsa, adelante, yo lo que me llevaré es la victoria y el honor de ser el campeón de los mexicanos que estamos en pie de lucha”.

Este es el escrito completo: