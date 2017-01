VIDEO: Referee se lleva tremendo puñetazo en pelea de boxeo

Una escena chusca se dio durante el combate unificatorio de los títulos súper medianos del CMB y FIB en poder de Badou Jack y James DeGale.

Los dos boxeadores estaban intercambiando golpes cuando sonó la campana que indicaba el final del asalto, el referee intervino para separar a los peleadores pero lo hizo justo cuando Jack lanzó un gancho de izquierda que lo impactó y casi lo noquea.

El sueco lo agarró para que el árbitro no cayera a la lona y le dieron unos minutos para que continuara su trabajo que terminó hasta el final de la pelea que finalizó en empate. Mira el video:

What a night. I almost knocked out the ref too 😂😂😂 good night/morning ✌🏾😴#jackdegale pic.twitter.com/o2IlMJJ9Ox

— Badou Jack (@BadouJack) January 15, 2017