Combate Américas se presenta por primera vez en México

En conferencia de prensa al sur de la Ciudad de México se dieron cita ejecutivos y peleadores de Combate Américas Azteca para dar a conocer todos los pormenores de lo que será el primer evento exclusivo en nuestro país de una de las mejores ligas de artes marciales mixtas, el cual se llevará a cabo el día de mañana, jueves 19, desde El Plaza Condesa.

En dicho evento se llevó a cabo previamente la ceremonia de pesaje de los grandes peleadores que participarán el día de mañana dentro de la jaula de combate, mismos que superaron la báscula sin ningún inconveniente.

La primera en tomar la palabra fue Elisa Salinas, productora de Combate Américas Azteca, para quien lo fundamental es seguir fomentando el deporte a través de TV Azteca: “Campbell y yo somos firmes creyentes de que hay que hacer la difusión del deporte de una manera que sea accesible para todos, más allá de hacer negocio, hay un asunto de filosofía, de creencia, que va más allá del espectáculo y tiene que ver con la promoción del deporte, de un deporte nuevo, de un deporte saludable”.

Por su parte el creador de esta gran liga, Campbell McLaren dijo sentirse muy emocionado de realizar, por primera vez, una pelea en territorio nacional. “No puedo esperar a mañana. Todos los peleadores quieren ganar en México, nuestras peleas van a superar cualquier cosa que se haya visto en México absolutamente, esto realmente será historia… ¡va a ser increíble!”, finalizó.

ALBERTO “EL PATRÓN” ES EL PRESIDENTE DE LA LIGA

Alberto “El Presidente”, luchador y actual presidente de Combate Américas Azteca, externó la fortuna que tiene de estar en dicha empresa, haciendo una labor como ejecutivo pero no olvidó que también ha estado del otro lado: “Yo también fui peleador, fui y sigo siendo un atleta, lo que me hace entender el sentir, el pesar, el sufrir que tienen los peleadores y también lo que se siente cuando gozas, cuando ganas”. Y aseguró que a finales de este año, Combate Américas Azteca estará encima de cualquier empresa de Artes Marciales Mixtas en Latinoamérica.

La cartelera está encabezada por el anunciado duelo entre los dos artistas del nocaut, Steve Swanson (14-2) y Gustavo López (6-2). Este combate hace sentir a Swanson muy seguro de llevarse la victoria: “Estoy buscando una gran pelea y creo que me voy a llevar la victoria mañana sin problema alguno, aunque Gustavo es favorito por ser local, mañana después de que le gane me van a decir ‘Mr. Combate’ ”.

Steve estuvo acompañado por su hermano Cub, estrella de UFC quien aseguró que su hermano ha entrenado muy fuerte y tiene una gran carrera por delante, “creo que tiene mucho más capacidades atléticas que yo”.

Por su parte Gustavo López se dejó ver muy tranquilo y seguro: “Steve es un peleador muy duro pero no me importa quién esté enfrente de mí, yo voy a ir a ganar, es todo lo que voy hacer. Sé que le gusta pegar duro pero me gusta que me peguen.”

Para finalizar, Nicdali “The Night Queen” Rivera-Calanoc subirá a la jaula en la pelea co-estelar en peso átomo (105 libras) y comentó que gracias a su preparación ella será quien salga con la mano arriba en su enfrentamiento ante Lizbeth López Silva: “He entrenado lo más duro de toda mi vida para esta pelea, de 6 a 8 hrs. diarias y tengo a los mejores entrenadores que eran los mismos de Miesha Tate cuando ganó su campeonato contra Holly Holm”.

El evento será transmitido en vivo por Azteca América y por UFC FIGHT PASS y el 20 de enero todo el territorio nacional podrá disfrutar de las peleas de dicha función en la transmisión habitual de Combate Américas Azteca a las 11:00 pm por Azteca 7.