AAA se queda sin tres de sus luchadores

Triple A se quedó sin tres de sus luchadores, pues Pentagón Jr., Daga y Garza Jr. ya no pertenecen a la empresa mexicana.

A través de su cuenta de Facebook, el ‘Cero Miedo’ hizo oficial que dejaba las filas de la’Tres Veces Estelar’ y dejó en el aire su permanencia con la promoción de los Perros del Mal.

“Como ya saben hoy dejo de pertenecer a la empresa AAA y me convierto en un luchador totalmente independiente. Y para aclarar mi nuevo nombre es Penta el 0M!!! Y sobre la facción de los Perros del Mal, sólo estamos en espera de la aceptación de la persona encargada de la marca, si él quiere que siga perteneciendo a esta facción”, fue lo que escribió el excampeón Latinoamericano de la compañía de los Roldán Peña.

También en su perfil de la misma red social, Garza Jr. hizo oficial que dejaba la empresa para incursionar en el plano independiente.

“Dejé de pertenecer a AAA agradeciendo lo poco o mucho que me llegaron a apoyar en mi estancia, pero como saben me gusta seguir creciendo y no estancarme, se me dio la oportunidad de irme al terreno independiente y lo hice en plan grande!”.

Pese a que Daga aún no se pronuncia sobre su situación en la Triple A, en redes sociales circula un video del canal de YouTube La Arena donde el luchador comenta que “el indie por excelencia regresó”, luego de tener una lucha para la promoción The Crash.

Los tres gladiadores pertenecen a la facción de Los Perros del Mal y están esperando a tener autorización para que puedan representar a la marca en el circuito independiente de la lucha libre mexicana.