Octagón presenta promotora de lucha libre "Legado Dragón"

El legendario luchador, Octagón, sorprendió con la creación de una nueva promotora de lucha libre que lleva por nombre “Legado Dragón”, la cual busca acercar la lucha libre a la gente que no tiene posibilidad de acudir a las arenas.

El ‘Amo de los Ocho Ángulos’ anunció la unión con ‘FULL’, la promotora de Tinieblas Jr., su nueva apuesta que promete conquistar a los amantes del encordado con una carpa de lujo, donde se enfrentarán grandes estrellas.

“Va a empezar una nueva era en mi carrera, es una promotora que se llama “Legado Dragón”, la vamos a hacer en una carpa de lujo, itinerante, este domingo tendremos la primera función, con mis compañeros que me están acompañando en este nuevo sueño”, advirtió el artemarcialista en conferencia de prensa.

“Es algo muy nuevo, la gente que no puede llegar a la Arena México, a la Coliseo al Gimnasio Juan de la Barrera nosotros se las vamos a llevar a ustedes”, añadió el histórico gladiador.

Por su parte,Tinieblas Jr. se dijo contento de poder trabajar con un luchador de la talla de Octagón y advirtió que de momento cuentan entre sus filas con cerca de 60 luchadores de renombre y algunos más que pronto darán a conocer.

Estamos haciendo una alianza simplemente para generar más trabajo, vamos a hacer una caravana en provincia, les tenemos unas combinaciones preparadas, estamos cocinando grandes encuentros, estamos preparando algo muy importante. El 21 de febrero les vamos a decir el lanzamiento de varios proyectos, aquí se trata de sumar, no estar limitados, nosotros somos luchadores independientes, sabemos cómo se maneja el negocios, qué es lo que quiere la gente”, señaló.

Asimismo, Octagón hizo énfasis en que dicha promotora también tiene el propósito de brindarle a sus colegas un trabajo digno, en el que se les respete como profesionales y como personas.

“Tenemos una alianza con FULL, queremos acabar con todas esas empresas que nada más viven del luchador, que extorsionan al luchador. Yo me acuerdo que yo luchaba por una torta y un refresco en pleno Siglo XXI”.

FUERZA GUERRERA PIDE UN MÁSCARA VS MÁSCARA

La primera cartelera tiene como protagonistas al gladiador jarocho ante su acérrimo rival, Fuerza Guerrera, quienes se enfrentarán en la batalla estelar, el próximo domingo 29 de enero en Coacalco, como una posible antesala de la tan esperada lucha de máscara contra máscara que le ponga fin a esta histórica rivalidad.

“Estoy gratamente sorprendido por esta alianza, siempre he dicho que no solamente arriba del ring tratamos de demostrar nuestros anhelos, los felicito, yo sé que no es un camino fácil, lo primero que se van a encontrar es la envidia y el enojo de alguna empresa. A ver si ahora sí tienes dinero para hacer la lucha de máscara contra máscara, sería un buen momento para ponerle punto final a la rivalidad en una lucha máscara contra máscara”, sentenció el ‘Mosco de la Merced’.