Uniforme de Celtics también tendrá publicidad la próxima temporada

Los Celtics de Boston tendrán el logotipo de la empresa General Electric Co. en sus uniformes a partir de la próxima temporada de la NBA.

El equipo anunció este miércoles que logró un acuerdo por tres años con la compañía. Las camisetas de los Celtics, uno de los equipos históricos del basquetbol, tendrán un parche con el logotipo de GE en el costado superior izquierdo del pecho.

Los Celtics son el tercer equipo de la NBA que anuncia un acuerdo para tener patrocinador en su camiseta, desde que la liga aprobó esa medida. Los otros son los 76ers de Filadelfia y Kings de Sacramento, cuyos acuerdos son por unos 5 millones de dólares cada uno.

No se divulgaron detalles económicos del acuerdo de los Celtics.

A diferencia de otros deportes como el futbol, los equipos de la NBA jamás han tenido patrocinadores en sus camisetas.

