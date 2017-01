VIDEO: Ezekiel Elliot taclea a espontáneo durante el Pro Bowl

Durante el Pro Bowl de la NFL, donde por cierto ganó la Conferencia Americana, un espontáneo se metió al terreno de juego en Orlando donde fue tacleado por la estrella de los Dallas Cowboys Ezekiel Elliot.

Elliot detuvo al personaje quien estaba muy eufórico y se volvió a poner de pie, en eso Cameron Wake de los Delfines de Miami también trató de derribarlo pero el hombre siguió corriendo.

Al final de cuentas el infiltrado fue detenido por la seguridad y fue sacado del estadio.

Mira el video:

@EzekielElliott @DezBryant got the man running on the field !! pic.twitter.com/1pgKQUKpV9

— cøle (@coIenerad) January 30, 2017