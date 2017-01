“El Patrón”Alberto prepara nueva empresa de lucha libre

Amigos próximamente el lugar y la empresa que revolucionará el mundo de la #luchalibre como lo conocemos, grandes estrellas nacionales, extranjeras, leyendas,todos los ex wwe y por supuesto el patrón #sisisi Lucha verdadera y de respeto…. espérenlo es para ustedes May 21st in Mexico City I’m going to be working for a company that respects wrestling and everything it stands for. It’ll have ex wwe superstars, they’re giving chances to new faces like my brother in laws The Hooligans Zak and Roy Knight also big names in Mexico will be there! Make sure you join us on a spectacular history making night!! #Sisisi

A photo posted by Alberto El Patron (@el_patron_alberto) on Jan 31, 2017 at 9:20am PST