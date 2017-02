NFL confirma juego entre Raiders vs Patriotas en México

Debido al tremendo éxito del juego de NFL en México del 2016 entre Raiders de Oakland y Texanos de Houston, la liga regresará para este 2017 y traerá de nueva cuenta a los “Malosos” para enfrentar a los ¡Patriotas de Nueva Inglaterra! en el estadio Azteca, así lo confirmó el comisionado Roger Goodell en conferencia de prensa previa al Súper Bowl LI.

La fecha del encuentro será anunciada próximamente.

Se trata entonces del quinto duelo internacional confirmado para el 2017 pues previamente ya se habían anunciado cuatro juegos en Londres.

“Contamos con una gran afición de la NFL en México. Su pasión por el futbol nos inspira y esperamos tener otro juego memorable en la Ciudad de México entre estas dos escuadras”, dijo Goodell.

Los Raiders jugarán en México por segunda temporada consecutiva luego de que el pasado 21 de noviembre del 2016 vencieron 27-20 a los Texanos de Houston en el que fue el primer Monday Night jugado fuera de Estados Unidos.

“Los Raiders están felices de regresar al estadio Azteca y representar a la NFL una vez más. Tuvimos un gran apoyo por parte de la ‘Raider Nation’ en 2016 y esperamos repetir la experiencia este año”, mencionó el dueño del equipo de Oakland Mark Davis.

Por su parte, los Patriotas jugarán su primer partido de temporada regular en tierras mexicanas.

“La mayor cantidad de gente ante quienes han jugado los Patriotas fue en México en 1998, esa fue una grata experiencia y esperamos repetirla en nuestro regreso a México”, opinó el CEO de los patriotas Robert Kraft.

