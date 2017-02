Dan a conocer roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana de Beisbol dio a conocer el roster oficial para disputar el Clásico Mundial de Beisbol 2017.

La lista consta de 28 plomeros los cuales 21 militan en las Grandes Ligas del Beisbol, destacando la presencia de Adrián González, Roberto Osuna, Julio Urias, entre otros.

De hecho ya están definidos todos los equipos que estarán participando en este certamen que dará inicio el 6 de marzo en Corea.

México está ubicado en el Grupo D junto con Italia, Puerto Rico y Venezuela y debutarán en ante los europeos el 9 de marzo en Guadalajara, una de las sedes.

Los dos primeros lugares de los cuatro grupos avanzarán a la siguiente ronda que será de eliminación directa.

Les presentamos el Roster Oficial de la Selección Mexicana de Beisbol 🇲🇽 que disputará el #ClásicoMundialdeBéisbol #WBCJal2017 #TeamMéxico pic.twitter.com/uz7wj6D271 — Team Mexico Baseball (@teammexicobb) February 8, 2017

GRUPO A, GOCHEOK SKYDOME, COREA (6-9 de marzo)

Will Team Korea find more success in the World Baseball Classic? #WBC2017 pic.twitter.com/IPqLryn3sQ — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 9, 2017

Can Chinese Taipei be the Cinderella story of #WBC2017? pic.twitter.com/N3MYD3A7Ls — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 9, 2017

That infield is packed with @MLB talent. Is The Netherlands poised to make a run? #WBC2017 pic.twitter.com/B8S3JmYb6o — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 9, 2017

Can Team Israel be a darkhorse in #WBC2017? pic.twitter.com/WnmECgyMe9 — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 9, 2017

GRUPO B, TOKIO DOME, JAPÓN (7-11 de marzo)

Can Team Japan make it 3 championships in 4 World Baseball Classics? #WBC2017 pic.twitter.com/aEFYrzsnYs — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 8, 2017

Can Team Cuba make noise in #WBC2017? pic.twitter.com/QpuCPxHOlQ — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 9, 2017

Can Team China shock the baseball world in #WBC2017? pic.twitter.com/M8D77ZRGR7 — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 9, 2017

Will @MLB bullpen stalwart Liam Hendriks help Australia emerge as a contender? #WBC2017 pic.twitter.com/oNjBjnu0B0 — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 8, 2017

GRUPO C, MARLINS PARK, MIAMI (9-13 de marzo)

Is this the year Team USA wins it all? #WBC2017 pic.twitter.com/iMZRETmxUf — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 8, 2017

Can a lineup laden with superstars carry the Dominican Republic to its second straight title? #WBC2017 pic.twitter.com/dzRIGPBN2T — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 8, 2017

GRUPO D, ESTADIO DE BEISBOL CHARROS DE JALISCO, GUADALAJARA (9-13 de marzo)

Young studs all over the infield, plus vets with World Baseball Classic experience. Will Puerto Rico win it all? #WBC2017 pic.twitter.com/fWxJBYfhtu — WBC Baseball (@WBCBaseball) February 8, 2017