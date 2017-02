Michael Jordan minimizó las 73 victorias de Warriors: “es una mier…”

Los Golden State Warriors concretaron la mejor temporada regular en la historia de la NBA en 2016, con un récord de 73-9, y superaron la campaña de 72-10 de los Chicago Bulls, pero para Michael Jordan esa marca es insignificante porque el equipo californiano perdió las finales contra los Cleveland Cavaliers de LeBron James.

Joe Lacon, copropietario de los Warriors, aseguró que Michael Jordan se le acercó en la última reunión de dueños, donde se trató el nuevo acuerdo colectivo de trabajo, para expresarle su opinión sobre el récord de los Warriors.

“La gente estaba bebiendo y pasándola bien, pero hubo un momento en que él dijo: ‘sabes, 73 (victorias) no significan ni una mierda. Él lo hizo, Michael Jordan lo hizo. Yo solo lo miré y decidí no darle mucha importancia. Dije ‘tienes razón, no ganamos el título, teníamos que haberlo hecho mejor"”, dijo Lacob a la estación de radio 95.7 The Game en Oakland.

Toda la temporada pasada la discusión giró entorno a qué equipo era el mejor de todos los tiempos, si los Bulls de 1995-96 o los Warriors de 2015-2016. La diferencia es que Chicago, de la mano de Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, sí ganó el título en esa campaña.