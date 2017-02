Jerry Jones no quiere que Tony Romo salga de Dallas

Jerry Jones, dueño de los Vaqueros de Dallas, no ha considerado la posibilidad de enviar a Tony Romo a otras escuadra y de hecho quiere retenerlo.

“Eso me molesta muchísimo (que digan que se va) porque yo sé que no importa a donde vaya, será el titular. Yo sé que no importa a donde vaya, competirá, lesionado o no”, dijo Jones en una entrevista para ESPN.

“Vimos como un jugador como Tom Brady, varios años mayor que él, ganó el Super Bowl. Yo pienso que él es ese tipo de jugador, que uno mismo ha permitido que juego para otro en su conferencia, alguien que tiene la habilidad de venir a derrotarnos”.

Dak Prescott pasó para más de 3,600 yardas con 23 touchdowns y cuatro intercepciones. Él es el titular, y es poco probable que Romo quiera quedarse como un suplente.

Romo probablemente sea dejado en libertad o cambiado durante la temporada muerta. Probablemente ocurra más temprano que tarde porque el nuevo equipo de Romo querrá al jugador de 36 años en su ciudad lo más pronto posible para aprender el sistema ofensivo y desarrollar una relación con sus compañeros de equipo.

El truco para Jones es hacer lo que es correcto para Romo y para la franquicia.

“Tenemos mucho que hacer. Lo lograremos. De eso es que se trata”, dijo Jones. “Las relaciones entran en juego aquí. Cuando uno tiene el tipo de relación que yo tengo con él, y el tipo de persona que es Tony Romo, uno tiene que trabajarlo”.

Jones sabe que que las probabilidades están en su contra, pero sigue esperanzado que pueda convencer a Romo que se quede como suplente de Prescott.