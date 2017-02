VIDEO: ¡Vaya error! Tocan himno de la Alemania nazi en partido de tenis

Previo a la celebración de un partido de la copa Federación de la WTA, entre la alemana Andrea Petkovic y la estadounidense Alison Riske, se escuchó “por error” ¡el himno de la Alemania nazi!

La alemana escuchó horrorizada este error. La canción con la letra “Deutschland, Deutschland, über alles, in der Welt” (Alemania sobre todos en el mundo).

Dicho himno es del siglo XIX y está vinculado a la Alemania del Tercer Reich y esta parte del himno fue borrada tras la Segunda Guerra Mundial.

El incidente no gustó a la delegación alemana y así lo hizo saber Petkovic: “Es la peor experiencia que me ha pasado, ha sido horrible e impactante. Estamos en 2017, que algo así pase en América, no puede ocurrir, es una vergüenza”.

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos se vio obligada a ofrecer una disculpa.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u

— USTA (@usta) February 11, 2017