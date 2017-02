“Canelo” y Chávez Jr. comenzarán la promoción de su pelea en la CDMX

La gira de prensa internacional de los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. quedó oficializada y se realizará en cuatro ciudades, misma que iniciará el 20 de febrero en la Ciudad de México.

La empresa “Golden Boy Promotions” anunció las fechas de la gira de prensa entre el “Canelo” y Chávez Jr., con una parada en México y tres en Estados Unidos.

En espera de confirmar sede y hora, se habla de Chapultepec, ya sea en el Bosque o en el Castillo, para la primera presentación de los pugilistas ante prensa y afición será el próximo lunes en la ciudad de México.

Un día después estarán en el Hard Rock Café de Nueva York; el 23 de febrero estarán ante los medios en el Minute Maid Park de Houston, Texas; concluirán con la gira promocional el día 24, en la Plaza México de Los Ángeles, California.

“Canelo” Álvarez (48-1-1, 34 nocauts) y Chávez Jr. (50-2-1, 32 nocauts) se enfrentarán el próximo 6 de mayo en Las Vegas, Nevada, como parte de los festejos del 5 de mayo, en un peso pactado en las 164.5 libras.

