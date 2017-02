Aficionado se tatua la cara de Tom Brady en el trasero

Tom Brady sorprendió en el Super Bowl LI al comandar un gran regreso de los Patriots contra Falcons y un fanático quedó tan extasiado que decidió tatuarse el rostro del quarterback en el trasero.

El usuario de Twitter ‘@KennyYoungZLX’ publicó una fotografía en la que presuma la nueva marca que tiene en una nalga y que incluso, dedicó al equipo.

El controvertido tatuaje ha sorprendido en redes sociales por la ‘valentía’ del sujeto para someter su glúteo a las agujas con tinta.

here's that Tatt of TB12 on a bum bum I was just talking about on @wzlx . courtesy of @BostonBarberCo Now that's @Patriots dedication pic.twitter.com/A6C0zRMcXp

— Kenny Young (@KennyYoungZLX) February 16, 2017