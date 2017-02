“Canelo” Álvarez y Chávez Jr. se vieron las caras por primera vez previo a su pelea

Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. comenzaron la gira de promoción de su esperada pelea del próximo 6 de mayo en Las Vegas Nevada.

Y fue en la Ciudad de México donde ambos púgiles se encontraron por primera vez y estuvieron frente a frente ante la algarabía de cientos de aficionados que se dieron cita a las instalaciones de la televisora TV Azteca para ver a sus ídolos.

“Siempre las peleas entre mexicanos son grandes, de mi parte voy a entregar todo para que así sea y quede marcada en el boxeo. Si es la más importante podría decir que no, pero es una de las más, en sí todas lo son. Llega en un buen momento en cuanto a negocio y madurez de los peleadores”, aseguró el “Canelo”.

“Cada pelea que viene es la pelea más importante. Esta es una pelea entre dos mexicanos, los dos tenemos la experiencia necesaria para da r un buen espectáculo arriba del ring”, dijo por su parte Chávez Jr.

El tema del peso es uno de los temas más cuestionados pues al parecer, 164.5 libras generan desventaja para el Junior porque es él quien tiene que bajar, de hecho se quejó de que en un principio se habían pactado 165 libras pero aún con todo, aceptó.

“Yo he estado trabajando en eso, desde mi pelea pasada di las 168 libras. Yo sabía que iba a llegar una pelea como esta y posiblemente tendría que bajar a las 160 o un peso intermedio. Peleo por el orgullo, para esta pelea accedí a muchas cosas que me impusieron, detalles como el peso porque ya habíamos quedado a pelear en 165 libras y luego bajaron a 164.5 cuando ellos habían dado su palabra, pero las cosas se hicieron de la manera correcta y cada quien tiene lo que se merece”, continuó el “Hijo de la Leyenda”.

“Canelo” no ahondó en eso pero fue enfático en mencionar que más allá de las ganancias económicas, lo que para él está en juego es el orgullo.

“Somos dos peleadores que pegan, entonces en este peso hay un alto porcentaje de nocaut; pero el boxeo es impredecible, solo hay que prepararnos al ciento por ciento. He recibido muchas críticas a mi persona entonces el orgullo es lo que más me puede y voy a pelear por eso”, afirmó.

También Chávez Jr. reconoció que se juega su futuro como boxeador profesional el próximo 6 de mayo.

“Le agradezco a la gente que confía en mí, se que es una pelea difícil, el boxeo es impredecible, pero estoy preparado física y mentalmente para ganar. Es una pelea importante para mí, una pelea que puede definir lo que viene para mí en el futuro y estoy consciente de eso”.

En la misma conferencia estuvieron presentes el promotor Óscar de la Hoya y Julio César Chávez Sr. quienes en el pasado se enfrentaron dos veces y ahora estarán desde la esquina apoyando a sus pupilos.

“La pelea la quería Saul y obviamente como promotor buscamos las mejores peleas para los fans. Cuando tienes a dos boxeadores mexicanos arriba de un cuadrilátero sabemos que será una gran pelea”, comentó el “Golden Boy”.

“Veo una pelea purísima, siempre he dicho que el Canelo es un gran peleador pero como lo he repetido, Julio bien preparado, bien concentrado, bien centrado, no nada mas le puede ganar al Canelo, sino le puede ganar a cualquiera y eso va a pasar el 6 de mayo”, concluyó el “Gran Campeón Mexicano”.

FICHA

Saúl “Canelo” Álvarez vs Julio César Chávez Jr.

6 de mayo

Arena T-Mobile, Las Vegas, Nevada

CALENDARIO DE PROMOCIÓN:

21 de febrero: Hard Rock Café, Nueva York

23 de febrero: Minute Maid Park, Houston Texas

24 de febrero: Plaza México, Los Ángeles, California