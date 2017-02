VIDEO: Ex novia de Fernando Alonso puso en riesgo su vida por una foto

La modelo rusa Viki Odintcova, quien fuera pareja del piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha causado furor en las redes sociales, luego de que dio a conocer como realizó una sesión de fotos a una altura de más de 300 metros, sin protección desde un rascacielos en Dubái.

La torre Cayan que consta de 73 piso y 306 metros de altura, fue la locación donde la bella rusa decidió hacer una sesión de fotos con la ayuda de su equipo y el fotógrafo Alex Tikhomirov, pero tienes que ver el video para entender el riesgo al que se expuso la modelo.

“Todavía no puedo creer lo que hice. Cada vez que veo el vídeo me sudan las manos. Sé que lo hice no era correcto al ciento por ciento. Algo podría haber salido mal”, señaló la joven de 23 años a quien le gustan las emociones fuertes y cada que puede lo muestra en su cuenta de Instagram.