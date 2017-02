Mercedes presenta su bólido para la temporada 2017

Lewis Hamilton presentó el nuevo bólido de Mercedes con el que competirá en la próxima temporada de Fórmula Uno.

“Se siente increíble”, opinó el automovilista tras poner a prueba el nuevo vehículo.

“Ayer fue el primer día en que vi funcionar el carro de manera integral”, dijo el piloto de 32 años, quien condujo en la pista Silverstone.

Agregó: “Es la pieza mecánica más detallada que he visto hasta ahora en la Fórmula Uno”.

Hamilton terminó de segundo detrás de su compañero de equipo Nico Rosberg la temporada pasada, pero el alemán se retiró cinco días después de ganar el título. Valtteri Bottas, antes del Williams, será su nuevo coequipero.

Los colores del Mercedes nuevo son similares a las versiones anteriores, pero es más chato, amplio y pesado, reflejando los cambios exigidos en el manual técnico de la disciplina.

“Las normas aprobadas para el 2017 buscan crear los automóviles más rápidos de la historia de la Fórmula Uno, mediante la mejoría en el desempeño aerodinámico”, indicó el director ejecutivo de Mercedes Toto Wolff.

Añadió: “Los carros tendrán mayor presencia física y esperamos que ofrezcan un mayor espectáculo a los fanáticos. Ya veremos el día inaugural de las carreras, pero probablemente hemos logrado nuestro cometido”.

Mercedes ha dominado el deporte en las temporadas recientes, ganando 51 de las últimas 59 carreras en vía a ganar tres títulos consecutivos para sus pilotos y equipos.

Hamilton manejará el carro nuevo en dos pruebas de pretemporada en Barcelona la semana entrante. La temporada comenzará en Melbourne el 26 de marzo.

🔎 UP-CLOSE

💬 @LewisHamilton: "It's the most detailed piece of machinery I have seen so far in F1"

Introducing the @MercedesAMGF1 W08 👀 pic.twitter.com/UKuvtGrQNl

— Formula 1 (@F1) February 23, 2017