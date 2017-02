Runner hace trampa en medio maratón y la descubren ¡gracias a su propio GPS!

Jane Seo, una blogger y runner que escribe en el Huffington Post sobre diversos temas, entre ellos el running, fue descubierta haciendo trampa durante su participación en el medio Maratón de Fort Lauderdale del pasado 20 de febrero ¡gracias a su propio GPS!

La chica de 24 años de edad fue descalificada luego de que el especialista, Derek Murphy, realizó una investigación para Marathoninvestigation.com donde analizó una fotografía de la corredora donde aparece sonriendo y luciendo su medalla de segundo lugar y ahí se dio cuenta de que los kilómetros que aparecían en su reloj GPS, no coincidían con los de la carrera.

En un acercamiento al reloj de la corredora, Murphy detectó que Seo había corrido un total de 11.65 millas (18.74 kilómetros) en una hora, 22 minutos y 7 segundos, es decir, faltaba cerca de milla y media pues ella debió de haber completado las 13.1 (21 kilómetros).

El investigador también se dio cuenta de que Seo había aumentado su ritmo en los últimos 11 kilómetros del circuito cuando generalmente es cuando los competidores comienzan a bajar sus revoluciones.

SEO OFRECIÓ DISCULPAS

A la joven Seo no le quedó de otra que aceptar que hizo trampa mediante un mensaje en su cuenta personal de Instagram.

“Hice una elección horrible en el medio maratón de Fort Lauderdale el domingo 20 de febrero, no me sentía bien, así que corté el camino y me dirigí a la meta”.

“No solo robé el premio a los verdaderos corredores, sino que después completé el recorrido en bicicleta para registrarlo en mi reloj GPS. ¡Qué idiota fui! Admito mi estupidez, estoy muy avergonzada. Me disculpo sinceramente por esta actitud negativa hacia la comunidad de corredores a la que admiro y respeto. Acepto el error sin excusas y enfrentaré la consecuencias. Lo siento”, escribió Seo.

El “comunicado” recibió muchas críticas e insultos y la joven escritora tuvo que cancelar su cuenta de Instagram.